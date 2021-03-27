Три человека погибли и 23 пострадали при обрушении жилого здания в Каире Фото: REUTERS

По меньшей мере три человека погибли и еще 23 пострадали из-за обрушения жилого многоэтажного здания на востоке египетской столицы Каира. 10-этажный дом рухнул сегодня ранним утром, сообщается в субботу, 27 марта, местное издание Al-Ahram.

По информации газеты, всех пострадавших в результате инцидента уже доставили в медицинские учреждением, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь. Спасатели ведут поиск людей под завалами здания. Причины случившегося пока что не сообщаются.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в индийском городе Сурьяпет не менее ста человек пострадали в результате обрушения деревянной трибуны на стадионе. Инцидент произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди, всех пострадавших госпитализировали. В момент обрушения на шаткой конструкции находилось более 1,5 тысячи человек – это намного больше, чем такая трибуна способна выдержать.