Байден рассказал о догадках насчет происхождения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден заявил, что у него есть собственные предположения относительно происхождения коронавирусной инфекции, однако лидер США отказался озвучивать свои догадки. В минувшую пятницу, 26 марта, Байден по прибытии в штат Делавэр заявил журналистам, что данным вопросом должны заниматься ученые.

- У меня есть свои теории, однако я не ученый. Лучше я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение, - приводит слова президента Штатов пресс-служба Белого дома.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, эксперты ВОЗ в январе прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавирусной инфекции. На итоговой пресс-конференции они заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако эксперты смогли определить основные гипотезы появления заболевания. Самая вероятная версия, по их словам, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Версию о распространении инфекции из лаборатории назвали маловероятной.