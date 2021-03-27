Умер Ларри Макмертри, сценарист фильма «Горбатая гора»

Умер Ларри Макмертри, известный американский писатель и сценарист, автор сценария к фильму «Горбатая гора». Его не стало в возрасте 84 лет. Об этом в минувшую пятницу, 27 марта, сообщило издание The New York Times, ссылаясь на слова представителя семьи сценариста.

- Ларри Макмертри скончался 25 марта, приносим свои соболезнования родным и близким, - говорится в материале газеты. Причина смерти американского писателя не уточняется.

Ларри Макмертри – автор множества романов и рассказов о жизни на Диком Западе и в Техасе. Самым известным произведением писателя является роман «Одинокий голубь», благодаря которому в 1986 году Макмертри удостоился Пулитцеровской премии.

Американец за свою карьеру написал более 30 сценариев и фильмам, в том числе к картинам «Последний киносеанс», «Любя Молли» и «Язык нежности». В разные годы он получил премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».