В центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава отдела микробиологии латентных инфекций российского центра имени Гамалеи Виктор Зуев оценил планы белорусского лидера Александра Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину от коронавирусной инфекции.

Президент Белоруссии заявил накануне, что получение республикой собственной вакцины от заболевания – дело чести для руководства местного министерства здравоохранения и Национальной академии наук Белоруссии. Александр Лукашенко подчеркнул, что вакцина «должна быть лучшей, поскольку создается не на голом месте».

Виктор Зуев напомнил, что Белоруссия запустил промышленное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.

- Они же берут нашу вакцину. Конечно, лучшую в мире». Слова Александра Лукашенко не стоит принимать близко к сердцу: белорусский лидер иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно, - заявил инфекционист в интервью НСН.

Как сообщал сайт kp.ru, Минск начал промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» от коронавируса 25 марта. Он реализуется на предприятии «Белмедпрепараты».