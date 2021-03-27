Перевозчики грузов запросили транзит через Россию после блокировки Суэцкого канала Фото: REUTERS

Клиенты транспортной группы Fesco, которые перевозили грузы только через Суэцкий канал, запросили альтернативный маршрут транзитом через Россию из-за блокировки водной артерии. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами вице-президент по линейно-логистическому дивизиону компании Герман Маслов.

Перевозчики грузов запросили альтернативную перевозку из Азии транзитом в Европу через территорию России. По словам Маслова, такую перевозку могут организовать как через сухопутные пограничные переходы в России, так и с помощью мультимодальной схемы: с территории Японии, Южной Кореи и иных государств АТР морем. После этого будет происходить перегрузка в порту Владивостока и по железной дороге груз отправиться в европейские государства.

- Только Fesco отправляет каждую неделю около 30-35 контейнерных поездов. Невзирая на напряженную работу, инфраструктура российской железной дороги справляется с растущим грузопотоком. В настоящее время Fesco увеличивает вместимость на своих морских линиях и железнодорожных маршрутах. У нас уже побит рекорд по объему контейнеров, которые мы отправляем – свыше 80 тысяч TEU, - рассказал Герман Маслов.

Напомним, накануне один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель в водах Суэцкого канала. Корабль развернуло, из-за он уперся носом в один берег, а кормой - в другой, и перекрыл движение по водной артерии. Из-за инцидента своей ожидают не менее 100 судов: через воды Суэцкого канала проходит более 12% мирового потока грузоперевозок.