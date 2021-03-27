В России введут обязательную электронную регистрацию мигрантов и их работодателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах станет обязательным условием для работы на территории России. Об этом сообщили представитель российского министерства внутренних дел.

В настоящее время специалисты МВД разрабатывают соответствующий проект закона, которым предусмотрена реформа порядка привлечения мигрантов к работе путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей.

- Иностранцы смогут трудиться на территории России, а их потенциальные работодатели, заказчики работ или услуг привлекать мигрантов к работе при условии наличия записи в соответствующих электронных реестрах, - сообщили представитель ведомства в ответ на запрос агентства ТАСС в субботу, 27 марта.

В подготовке документе принимают участие заинтересованные ведомства, а также различные эксперты и представитель бизнес-сообществ. Это необходимо, чтобы проработать все вопросы практической реализации нового миграционного закона.

Вместе с тем в министерстве внутренних дел отметили, что не предлагали инициативу по созданию трудовых бирж иностранных работников и выдаче полисов на оказание медицинских услуг или льгот работодателям, которые привлекают мигрантов к труду.