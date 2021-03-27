Слуцкий заявил, что отказался бы встать на колено в поддержку акции BLM Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что отказался бы встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter. Об этом он сказал в субботу, 27 марта, в интервью YouTube-каналу «Комент.Шоу».

Леонид Слуцкий подчеркнул, что каждая жизнь имеет значение. По мнению тренера, смерть темнокожего Джорджа Флойда в США, после которой в стране начались масштабные протесты и возросла активность движения BLM, была связана с неадекватными действиями сотрудников правоохранительных органов, а не с расизмом.

- Не встал бы на колено, если бы работал в Англии. По мне, вот эта ситуация никак не была связана с темнокожим человеком. Каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая, отметил Леонид Слуцкий.

Накануне перед матчем квалификации чемпионата мира между Англией и Сан-Марино российский судья Кирилл Левников встал на колено в знак борьбы с расизмом и в поддержку акции BLM. Российские пользователи социальных сетей раскритиковали решение арбитра, заявив, что подобной акции в России не место.