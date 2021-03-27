Умерла американская детская писательница Беверли Клири Фото: Евгения ГУСЕВА

Умерла американская детская писательница Беверли Клири. Ее не стало на 105-ом году жизни, сообщает в субботу, 27 марта, издательство Harper Collins на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

- С сожалением сообщает, что дорогая сердцу автор детских книг Беверли Клири умерла вчера вечером, 25 марта. Ей было 104 года. Детская писательница скончалась в городе Кармел в штате Калифорния – там она жила с 1960-х годов, - говорится в сообщении. Причина смерти Клири не уточняется.

Первая книга американской писательницы «Генри Хаггинс» была издана в 1950 году. Роман сразу же «установил стандарт реалистичной детской литературы», сообщает издательство. Вскоре писательница полюбилась нескольким поколениям детей, а ее произведения были проданы общим тиражом в более 85 миллионов экземпляров. Книги Клири переведены на 29 языков мира. Самым известными ее персонажами считаются Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собака Рибзи, а также мышонок Ральф.