Убытки от блокировки Суэцкого канала могут достигнуть $10 млрд в неделю Фото: REUTERS

Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz подсчитала, что убытки мировой торговли из-за инцидента с блокировкой Суэцкого канала могут достигнуть шести-десяти миллиардов долларов в неделю. Об этом в субботу, 27 марта, пишет издание Reuters, ссылаясь на исследование компании.

По оценкам специалистов, каждые семь суток приостановки движения судов через водную артерию могут привести к сокращению годового роста мировой торговли на 0,2-0,4 процентных пункта. В целом ущерб еженедельно может составлять от шести до десяти миллиардов американских долларов.

Напомним, крупный контейнеровоз в минувший вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, изменив курс из-за сильного ветра и песчаной бури. Судно уперлось носом и кормой в противоположные берега русла, полностью заблокировав движение другим кораблям.

Как сообщал сайт kp.ru, перевозчики грузов, которые ранее перевозили товары только через Суэцкий канал, запросили альтернативный маршрут транзитом через Россию из-за инцидента с контейнеровозом.