Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил евреев страны с праздником Песах. Глава государства отметил, что российские еврейские организации многое делают для сбережения традиций предков. Поздравления президента в субботу, 27 марта, передает официальный сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что что этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую и духовно-нравственную ценность.

- Этот праздник обращает верующих к событиям глубокой древности, а именно, к освобождению евреев от рабства и к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости. Еврейские организации в нашем государства очень многое сделали для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций. Они уделяют пристальное внимание укреплению института семьи и воспитанию молодого поколения, - отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул также, что самого искреннего уважения заслуживают востребованная работа еврейских организаций, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, а также на развитие международных гуманитарных связей.