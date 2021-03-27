Крым намерен судиться с Украиной из-за блокад Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти Крыма намерены судиться с Украиной из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом в субботу, 27 марта, рассказал глава парламента российского региона Владимир Константинов.

Напомним, накануне он говорил, что власти Крыма намерены подать иск о водной блокаде полуострова к ее организаторам в первом полугодии текущего года. Сумму ущерба предварительно оценили в 1,47 триллиона рублей.

- Мы подготовим соответствующий иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции. Параллельно в настоящее время ведется оценка ущерба от энергетической и транспортной блокад, но уже сейчас могу сказать, что этот ущерб исчисляется триллионами. Международная общественность должна обратить внимание на попытку украинских властей устроить геноцид в Крыму. Пора уже Западу прекратить делать вид, что ничего не происходит, - подчеркнул спикер в интервью РИА Новости.

Владимир Константинов также не исключает проведения еще одного разбирательства в суде, которое будет связано с уничтожением инфраструктуры полуострова в тем времена, когда он еще находился в составе Украины.

Крымские власти также намерены попросить российскую Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад на полуострове, а представитель Крыма при президенте РФ сообщил о подготовке официального обращения в ООН.

Напомним, ранее Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединение Крыма с Россией по итогам референдума в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу.