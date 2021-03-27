Число случаев коронавируса в мире превысило 126 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 126 миллионов. На утром субботу, 27 марта, в мире выявили 126 миллионов 134 тысяч 260 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За минувший сутки число умерших из-за коронавируса или осложнений на его фоне выросло до 2,76 миллиона человек, выздоровели в общей сложности более ста миллионов человек по всему миру.

Лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса остаются США: американские медики выявили более 30 миллионов случаев заражения, 548 тысяч летальных исходов от заболевания и 22 миллиона выздоровевших после коронавируса американцев.

На втором месте в мире по числу инфицированных Бразилия, там за все время эпидемии зафиксировали более 12 миллионов зараженных, 307 летальных исходов и более десяти миллионов вылечившихся. На третьем месте в печальном рейтинге находится Индия, где число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции достигло 11,9 миллиона.

В начале текущего месяца российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время заболеваемость на 100 тысяч населения в стране составляет 7,5, а это один из самых низких показателей.