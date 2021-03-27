Аналитики перечислили наименее востребованные в России вакансии в 2021 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вакансии психиатров, в частности, детских психиатров и наркологов, а также звукорежиссеров и арматурщиков стали наименее востребованные среди кандидатов в России в первом квартале текущего 2021 года. Об этом сообщили специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

Аналитики проанализировали примерно два миллиона резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца этого года, и установили, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего.

- В январе-марте наихудший результат продемонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога. Только 0,1 процента просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Почти не ищут работу звукорежиссеры и арматурщики. Последних чаще всего ищут строительные компании - в том числе сотрудников без опыта для работы вахтовым методом, а зарплату арматурщикам предлагают до 90 тысяч рублей, - говорится в исследовании, которое цитирует издание РИА Новости.

А вот звукорежиссерам готовы платить только 25 тысяч рублей в месяц: их в основном ищут детские образовательные центры и летние лагеря. Психиатрам готовы предложить жилье, рассматриваются как кандидаты без опыта работы, так и пенсионеры, а предлагаемая заработная плата достигает 50 тысяч рублей.

Эксперты объяснили, что после пандемии коронавирусной инфекции медики входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели.