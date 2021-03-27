Малышева назвала запрещенные после прививки от коронавируса продукты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, от которых следует отказаться после вакцинации от коронавирусной инфекции. Некоторые продукты питания способны снизить эффективность прививки, предупредила доктор в субботу, 27 марта, в эфире шоу «Жить здорово!».

Елена Малышева напомнила, что самый неблагоприятный эффект оказывают алкогольные напитки, поэтому следует исключить их употребление перед вакцинацией, а также в течение трех-пяти суток после нее.

Из рациона также лучше убрать продукты, которые усиливают аллергическую реакцию, например, копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью. Из-за их употребления иммунный ответ после вакцинации от коронавируса может оказаться избыточным.

- Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются при употреблении таких продуктов, - отметила телеведущая.

По словам Малышевой, особенно важно отказаться от таких продуктов людям, которые иногда страдают от аллергии, а также особенно важно отказаться от таких продуктов людям.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, после вакцинации от коронавируса можно употреблять спиртные напитки, однако пить нужно в разумных пределах, так как этиловый спирт вредит клеткам иммунной системы.