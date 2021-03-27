Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с железнодорожной катастрофой Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с железнодорожной катастрофой, которая произошла накануне в провинции Сохаг. Телеграмму главы государства в субботу, 27 марта, опубликовал официальный сайт Кремля.

- Уважаемый господин президент и дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями этой катастрофы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате случившегося.

Как сообщал сайт kp.ru, железнодорожная катастрофа произошла в египетской провинции Сохаг в минувшую пятницу. В результате столкновения, которое произошло из-за сработавшего стоп-крана на впередиидущем поезде, погибли 32 человека и пострадали еще 66. На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, которые доставляли пострадавших в медицинские учреждения.