Онищенко заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации россиян от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Доля привитых от коронавирусной инфекции жителей России все еще достаточно мала, следует как можно скорее провакцинировать 60-70 миллионов человек. Об этом сообщил в субботу, 27 марта, главный санитарный врач России и первые заместитель председателя российской Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- Охват вакцинации пока что неудовлетворительный, надо срочно наращивать. Для России количество привитых мало. Семь миллионов – это мало. Надо больше, примерно 60-70 миллионов, - заявил академик Российской академии наук в интервью агентству ТАСС.

Геннадий Онищенко добавил также, что для участия в шествии «Бессмертного полка», если акция в этом году пройдет в традиционном формате, нужно заблаговременно привиться от коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач государства напомнил, что в прошлые годы в столице в шествии принимали участие порядка миллиона россиян.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, от которых необходимо отказаться после вакцинации от коронавируса. По словам медика, после прививки не следует пить алкоголь, а также употреблять вызывающие аллергию продукты.