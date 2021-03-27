Видео учений российских атомных ракетоносцев в Арктике поразило японцев. Фото: министерство обороны России

Кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике, которые были опубликованы министерством обороны РФ, стали наиболее популярным твиттом на странице в Twitter японского телеканала NHK. За пару часов новость с этой видеозаписью набрала наибольшее число просмотров.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу российского министерство обороны опубликовало видео учений атомных ракетоносцев, которые всплывают в Арктике, ломая полутораметровый слой льда. Главнокомандующий российским военно-морских флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что впервые в истории ВМФ России подводные лодки всплыли «по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров».

Напомним, что в рамках комплексной экспедиции «Умка-21» в Арктике были задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала, а также несколько сотен образцов вооружения, военной и специальной техники.