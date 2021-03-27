В России выявили 8 885 новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 8 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших нашли во всех регионах страны. Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло отметки в 4 510 744 человек. Об этом в субботу, 27 марта, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве (1 551), Санкт-Петербурге (749), а также в Московской области (586). Отмечается, что у 11,9 процента новых зараженных нет никаких симптомов заболевания.

За последние сутки медики в России также зафиксировали 387 летальных исходов после заражения коронавирусом, общее число смертей от заболевания или осложнений после него достигло отметки в 97 404. Выздоровело за сутки еще 10 337 россиян, общее число вылечившихся от коронавируса в РФ достигло отметки в 4 130 498 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 126 миллионов.