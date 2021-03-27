Пошлина на экспорт подсолнечника в России составит 50% с июля 2021 Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии России по экономическому развитию и интеграции одобрила решение установить пошлину на экспорт семян подсолнечника в размере 50 процентов с июля текущего года по сентябрь 2022 года. Пошлина составит не менее 320 долларов за тонну. Об этом в субботу, 27 марта, говорится в заявлении на официальном сайте российского Минэкономразвития.

Сообщается, что данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло на территории России.

Напомним, в декабре минувшего года российские власти объявили комплекс мер в связи с ростом цен на продукты на территории государства. Так, с 9 января текущего года в России были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса. В настоящее время данный показатель составляет 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Действовать такие пошлины будут до 30 июня этого года включительно.