Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины на должность судьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении председателя Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи КС. Соответствующий указ главы государства в субботу, 27 марта, опубликовали на официальном сайте его офиса.

- Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, - говорится в тексте нового документа. Александр Тупицкий занимал этот пост с 14 мая 2013 года.

Кроме того, Владимир Зеленский своим новым указом отменил назначение еще одного судьи Конституционного суда Украины - Александра Касминина, который занимал эту должность также с 2013 года.

Тем временем, на официальном сайте Конституционного суда Украины сегодня наблюдается сбой.

В конце прошлого года украинский президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца, заявив, что это временная мера. КС посчитал, что глава государства таким указом вышел за рамки своих конституционных полномочий. В итоге Зеленский несколько раз отстранял судью, Тупицкий несколько раз оспаривал данное решение.