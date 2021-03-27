Два человека погибли при стрельбе на востоке США Фото: REUTERS

Два человека погибли и по меньшей мере восемь пострадали из-за нескольких инцидентов со стрельбой в американском городе Вирджиния-Бич. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил глава местной полиции, чьи слова цитирует телеканал 13 News Now.

По словам главы полиции Пола Ньюдигейта, сотрудники правоохранительных органов прибыли в район первого инцидента примерно в 23:00 по местному времени. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов.

Пока полиция занималась расследования случившегося, выстрелы раздались в соседнем квартале. Так в результате применения оружия одним из правоохранителей скончался один человек, еще один получил серьезное ранение.

- Это самая хаотичная ночь в Вирджиния-Бич. Много разных преступления, стрельба в нескольких районах города, - отметил полицейский.

Сообщается также, что во время одного из инцидентов полицейского сбила машина, его госпитализировали в больницу. Правоохранители задержали нескольких человек, из причастность к стрельбе пока что не установили.