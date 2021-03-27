Актер Марк Горонок попал в больницу с инфарктом

Российский актер Марк Горонок был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом. Фото: кадр из фильма

Российский актер Марк Горонок был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом. Об этом в субботу, 27 марта, пишет издание StarHit.

Сообщается, что врачи оценивают состояние звезды фильма «Все будет хорошо!» как тяжелое. Несмотря на это, сам артист надеется, что у него получится восстановиться без осложнений для здоровья.

- Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Не могут ничего есть, не работает правая рука. Жена довела своими сообщениями, все плохо, - сообщил актер.

Марк Горонок в фильме «Все будет хорошо!» Фото: кадр из фильма

Медики уже давно советовали Марку Гороноку пройти лечение в медицинском учреждении из-за серьезных проблем с сердцем, однако он отказался.

Актер предположил, что проблемы с сердце у него возникли на нервной почве: Марк Горонок уже долгое время конфликтует со своей супругой Анной, которая публично заявил, что он якобы лгал о смерти дочери ради спиртного. Актер все обвинения отрицает. Марк Горонок также переживает за здоровье своей материл, которая перенесла три операции после аварии и не поправилась до конца.