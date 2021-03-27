Пользователей сервиса BlaBlaCar предупредили о новой схеме мошенничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники для хищения средств клиентов российских банков стали охотиться на них через сервис BlaBlaCar.

Издание РИА Новости в субботу, 27 марта, сообщается, что одна из пользовательниц сервиса нашла водителя, чтобы передать посылку в другой город, и перевела его 1 400 рублей авансом. Водитель заявил, что это слишком большая сумма, и предложил перевести сдачу обратно на карту клиентки, но не через сам сервис. Мошенник заявил, что «так надежнее». Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и ввести код CVV. Девушка решила не делать этого и обратилась в службу поддержку сервиса.

Эксперты подтвердили, что это было попытка мошенников похитить деньги с карты клиентки. Дело в том, что условия пользования приложением запрещают водителям просить аванс. Кроме того, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине перевозчика.

- Делается это в самом приложении – для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты, - подчеркнула глава Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.

В свою очередь эксперт проекта «За права заёмщиков» Михаил Алексеев отметил, что, если мошенник получит данные и коды карты, сможет списать все имеющиеся на ней деньги.

Представитель компании отдельно подчеркнул, что через BlaBlaCar запрещено передавать посылки.