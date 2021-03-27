Презентация нового iPhone 13 Pro запланирована на осень текущего 2021 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
В интернете появились изображения нового iPhone 13 Pro. Предполагаемый дизайн телефона в виде рендера показал редактор форума мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах на своей странице в социальной сети Twitter в субботу, 27 марта.
- Рендер эксклюзивного iPhone 13 Pro появился накануне вечером, - написал он.
В сети опубликовали рендер нового iPhone 13 Pro. Фото: @EveryApplePro
В соответствии с рендером, новый гаджет выполнен в черном, бронзовом и медном матовом цветах. Покрытие не будет оставлять отпечатки пальцев, объем хранилищ памяти iPhone 13 Pro составит один терабайт.
Новый iPhone может получить дисплей LTPO с поддержкой адаптивной кадровой частоты 1-120 герц, а также защитное стекло для основной камеры.
Макс Вайнбах отметил, что предполагается, что у смартфона будет более совершенный портретный режим съемки. Презентация нового iPhone 13 Pro запланирована на осень текущего 2021 года.