Презентация нового iPhone 13 Pro запланирована на осень текущего 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В интернете появились изображения нового iPhone 13 Pro. Предполагаемый дизайн телефона в виде рендера показал редактор форума мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах на своей странице в социальной сети Twitter в субботу, 27 марта.

- Рендер эксклюзивного iPhone 13 Pro появился накануне вечером, - написал он.

В сети опубликовали рендер нового iPhone 13 Pro. Фото: @EveryApplePro

В соответствии с рендером, новый гаджет выполнен в черном, бронзовом и медном матовом цветах. Покрытие не будет оставлять отпечатки пальцев, объем хранилищ памяти iPhone 13 Pro составит один терабайт.

Новый iPhone может получить дисплей LTPO с поддержкой адаптивной кадровой частоты 1-120 герц, а также защитное стекло для основной камеры.

Макс Вайнбах отметил, что предполагается, что у смартфона будет более совершенный портретный режим съемки. Презентация нового iPhone 13 Pro запланирована на осень текущего 2021 года.