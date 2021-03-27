Ученые назвали наиболее частые причины смерти космонавтов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно половина советских и российских космонавтов, которые побывали на орбите, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще чуть более четверти астронавтом погибли из-за злокачественных новообразований. Об этом в субботу, 27 марта, сообщили ученые из НИИ медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

Специалисты исследовали данные 118 советских и российских космонавтов. Период наблюдения составил почти 60 лет: с января 1960 года по 31 декабря 2018-ого. За это время умерли 37 космонавтов.

В соответствии с данными исследования, от заболеваний сердца или сосудов умерли 48,65 процента от общего числа скончавшихся космонавтов. Злокачественные новообразования являлись причиной смерти более 27 процентов побывавших в космосе жителей СССР и России, еще 16,22 процента умерли из-за внешних причин. Иные причины смерти наблюдались в 5,41 процента случаев, а один случай произошел по неизвестной причине. Средний возраст смерти составил 64,4 года.