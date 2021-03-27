Ипотеку на строительство частных домов запустят в России в 2021 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российское правительство и Центробанк в настоящее время готовят пилотный проект ипотечной программы, рассчитанной для индивидуального жилищного строительства в государстве. Соответствующий ипотечный продукт планируют запустить в России уже в текущем 2021 году. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ставка по такой ипотеке будет превышать средний показатель по России.

- Мы с Банком России и рядом крупнейших кредитных организаций провели ряд встреч и договорились в этом году все-таки выпустить такую специальную программу по ипотеке на ИЖС. Вероятнее всего, данный ипотечный продукт будет подороже, чем обычный, поскольку нет реального залога. В текущем году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять такой кредит, - сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил также, что в России в настоящее время наблюдается высокий спрос на ипотеку под индивидуальное строительство. В целом развитие рынка ИЖС является одной из «точек роста» для строительной отрасли государства.