Толстую макаку отправили в лагерь для похудения в Таиланде

Перекормленного сладостями толстого макака по кличке Годзилла, который живет на рынке в Бангкоке, решили отправить в местный лагерь для худеющих животных. Об этом в субботу, 27 марта, пишет издание Daily Mail.

Хозяйка приютила макака, когда тот был совсем малышом: животное забрали у предыдущих владельцев, которые плохо к нему относились. Годзилле накануне исполнилось три года, однако он с малых лет жил с людьми и так и не научился добывать пищу самостоятельно. Новая хозяйка старалась кормить любимца здоровой пищей, но посетители рынка, где обитает макак и работает его владелица, постоянно подкармливают животное фастфудом и сладостями.

Из-за сладких подарком от местных жителей Годзилла растолстел до 20 килограммов, хотя, как правило, представители этого вида весят восемь-десять килограммов. Хозяйка утверждает, что животные каждый день делает зарядке, но похудению такие тренировки не помогают.

Женщина отметил, что боится оставлять питомца дома, поскольку в одиночестве он начинает сильно волноваться. Хозяйка рассчитывает, что в частном лагере для худеющих животных Годзилле помогут сбросить лишний вес.