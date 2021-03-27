Тело музыканта Александра Липницкого нашли в Москве-реке . Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Спасатели нашли тело музыканта Александра Липницкого в Москве-реке в Подмосковье. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

- В четверг Липницкий, катаясь по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы на лыжах, провалился под лед и утонул. Тело музыканта сегодня нашли, - сообщил собеседник издания.

Напомним, что в пятницу, поиски тела музыканта были временно приостановлены и вновь возобновились утром в субботу.

Как сообщал сайт kp.ru, музыкант Александр Липницкий умер 25 марта, в минувший четверг. Участнику группы «Звуки Му», культурологу и журналисту было 68 лет. Он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора.