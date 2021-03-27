Александр Овечкин приблизился к Дионну в списке лучших снайперов НХЛ Фото: REUTERS

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Марселя Дионна в рейтинге лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Российский форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился со счетом 4:0.

В настоящее время в активе Александра Овечкина 723 гола. От легендарного канадского спортсмена, который сейчас занимает пятое место в списке лучших снайперов НХЛ, он отстает на восемь заброшенных шайб.

Рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге принадлежит другому канадцу - Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой, а третье – чешский спортсмен Яромир Ягр с 766 шайбами.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с этой командой в 2018 году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи».