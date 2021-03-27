Психиатр рассказал о влиянии весны на психику людей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пожалуй, все люди слышали про так называемое «весеннее обострение» психического состояния. В это время года в психике людей действительно наблюдаются «обострения», однако сама весна тут ни при чем. Об этом в субботу, 27 марта, заявил психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Эксперт объяснил, что обострения психического состояния начинаются зимой из-за некомфортных природных условий, малой продолжительности светового дня.

- Весной световой день удлиняется, становится теплее, все зацветает. Я не верю в «весенние обострения», поскольку такие обострения начинаются зимой. К весне они просто развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон. Это может влиять на людей, - допустил Александр Федорович в интервью радио Sputnik.

Психиатр отметил также, что первое весеннее полнолуние 28 марта никак не повлияет на поведение людей. Он отметил, что в разговорах о влиянии полной луны на психику людей больше мистики, чем реальности, поскольку достоверных подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует.