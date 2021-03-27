Польша ввела санкции против судов за участие в строительстве «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши начали наказывать суда, которые задействованы в строительстве трубопровода «Северный поток – 2». В стране ввели санкции против судов, которые, по словам заместителя министра морского хозяйства Польши Гжегожа Витковского, принадлежат судовладельцу из Германии. Об этом в субботу, 27 марта, пишет местное издание BiznesAlert.

Польские власти ввели санкции против судов Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. Их регистрацию начали снимать с флага Польши. Заместитель польского министра объяснил решение тем, что его государства «не желает иметь никакого отношения» к указанным объектам.

- Нам неважно, что они перевозят, если это не угрожает экономическим интересам нашего государства. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом по строительству «Северного потока-2». С пятницу эти суда не должны появляться в польских водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки, - заявил Гжегож Витковский.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне США пригрозили Германии введением санкций, если газопровод «Северный поток – 2» будет достроен или сертифицирован.