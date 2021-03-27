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Общество27 марта 2021 13:50

Похороны Александра Липницкого пройдут на Аксиньинском кладбище 30 марта 2021

Друг погибшего музыканта рассказал, где предположительно состоятся похороны Александра Липницкого
Ксения АНУФРИЕВА
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Похороны Александра Липницкого пройдут на Аксиньинском кладбище 30 марта 2021. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Похороны Александра Липницкого, вероятнее всего, пройдут на Аксиньинском кладбище 30 марта 2021 года. Бывшего участника музыкальной группы «Звуки Му», который утонул в Москве-реке, похоронят в Одинцовском городском округе. Об этом в субботу, 27 марта, рассказал музыкальный критик, друг погибшего Артемий Троицкий.

- Еще неизвестно окончательно, скорее всего, похоронят во вторник на Аксиньинском кладбище, - сообщил он в интервью телеканалу «360».

Артемий Троицкий подтвердил также, что тело музыканта нашли в Москве-реке в поселке Николина Гора сегодня утром. Музыкальный критик объяснил, что водолазы не могли долго найти тело Липницкого, поскольку его снесло течением.

Напомним, музыкант Александр Липницкий умер 25 марта, он утонул в зимней реке, когда пытался на лыжах пройти по льду у поселка Николина гора. Участнику группы «Звуки Му» было 68 лет. Его тело спасатели нашли в реке только сегодня утром.

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