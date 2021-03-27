Александр Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский спортсмен Александр Большунов занял первое место в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Лыжник преодолел дистанцию за 4 минуты 9,5 секунды.

Второе место занял спортсмен Александр Терентьев, отставший от лидера на 1,6 секунды. Третьим пришел к финишу Евгений Белов (+1,8). Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов завершили выступление на стадии четвертьфинала.

- Основная сложность – это погода. Сегодня было тепло, скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше. Пришлось поработать, чтобы победить. Я понимал, что на финишном спуске необходимо иметь небольшое преимущество, - отметил Александр Большунов в эфире YouTube-канала компании «Телеспорт» в субботу, 27 марта.

Российский спортсмен в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира. Он набрал 1 765 очков, выиграл престижную многодневку Тур де Ски, а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира.