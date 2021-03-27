Глава ЛНР заявил, что Донбасс станет частью России. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс станет частью России, когда придет время.

Он заявил, что жители Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году - это курс на интеграцию с Россией.

- Фактически, мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, "белые Камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу, - заключил Пасечник.

Так он в частности ответил на недавнее заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Он призвал украинцев отказаться от использования слова "Донбасс" для названия Донецкой и Луганской народных республик. По словам Данилова, Донбасс - это нарратив, "навязанный Россией". Кроме того, он отметил, что этого термина нет ни в одном нормативно-правовом документе.