Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ-2021 в Стокгольме Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию на коньках 2021 года в Стокгольме. Телеграмму с поздравлениями главы государства в субботу, 27 марта, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Напомним, российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на чемпионате мира.

- Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Показали свой талант и профессионализм, достойно выполнили сложные и красивые программы. В основе этого успеха лежат многолетние тренировки и труд ваших наставников. Он станет еще одной триумфальной страницей в летописи российского фигурного катания, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм, - подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно российский лидер обратил внимание на выступление Анны Щербаковой, для которой победа на чемпионате мира стала отличным подарком к дню рождения. Глава государства пожелал российским фигуристкам новых свершений, благополучия и удачи.

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