На Украине прогнозируют появление "карманного суда" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ от 2013 года о назначении председателя Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи КС. Кроме того, президент отменил назначение еще одного судьи КС Украины — Александра Касминина.

Это решение Зеленского вызвало большой общественный резонанс. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что подобные действия главы государства ведут к превращению КС в "карманный суд".

- Теперь каждый украинский президент будет переформатировать под себя не только парламент, правительство, ЦИК и так далее, но и КСУ - отменяя указы предшественника о назначении судей. КСУ превратится в карманный суд действующего президента, - написал он у себя в Facebook.

По словам эксперта, это нанесет сильный ущерб государству, ведь будет касаться не только политических дел, но и решений КСУ по социальным вопросам - касательно льгот, пенсий, тарифов, земли.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский подписал указ указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца, при этом подчеркнув, что это временная мера. КС посчитал, что президент таким указом вышел за рамки своих конституционных полномочий. В итоге Зеленский несколько раз отстранял судью, а Тупицкий несколько раз оспаривал данное решение.