Володин: Госдума продолжит работу по защите персональных данных граждан

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с субботы, 27 марта, в России начинает действовать закон, который ужесточается наказание за безответственное отношение к обработке и хранению персональных данных, отметив, что работа по повышению защиты персональных данных будет продолжена.

Володин сообщил, что теперь за обработку персональных данных без письменного согласия владельца организация должна будет заплатить штраф в размере до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 500 тысяч рублей.

Спикер Госдумы отметил, что россияне часто интересуются, как их личные данные появляются в общем доступе, в том числе у злоумышленников. По его словам, все это происходит из-за безответственного отношения компаний, в том числе иностранных, «которые собирают персональные данные граждан, чтобы использовать их для собственного обогащения».

«В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо», - написал спикер Госдумы своём Telegram-канале

Володин добавил, что работа в данном направлении продолжится, и контролирующие органы будут отслеживать применения норм закона, а при необходимости будут приняты дополнительные решения.