Женщина умерла из-за коронавируса в аэропорту Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Нарита, расположенном около Токио, умерла женщина, которая находилась там на карантине из-за положительного теста на коронавирус. Это первая смерть в карантинном стационаре.

Как передает агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения Японии, женщина, проживавшая в префектуре Хиросима, вернулась в Японию из Египта. По прилете у нее была выявлена положительная реакция на коронавирус, из-за чего ее поместили на карантин в аэропорту.

Отмечается, что заболевание протекало бессимптомно, но утром в субботу, 27 марта, во время ежедневного опроса о состоянии здоровья больная не подошла к телефону. Когда к ней в комнату пришли медработники, они обнаружили женщину уже мертвой.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на субботу, 27 марта, в Японии зарегистрировано 462840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами вируса стали 8967человек.