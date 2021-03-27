"Путь к деградации": Украине предрекли превращение полей и лесов в пустыню Фото: REUTERS

Украинские леса и поля превратятся в пустыню, если Киев не начнет активную программу декарбонизации. Такое мнение высказал старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик.

Специалист полагает, что ущерб лесным насаждениями в стране достиг критической отметки. Он сослался на статистику Гослесагентства Украины, которая говорит о том, что в незалежной уже исчезло около 5 процентов лесного фонда из-за высыхания деревьев.

По его словам, необходимо обратить внимание еще на одну угрозу -снижение урожайности. Как он отметил, в прошлом году украинские фермеры из-за засухи потеряли около 300 тысяч гектаров подсолнечника и 200 тысяч гектаров кукурузы.

«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие - приближение продовольственного кризиса», - рассказал эксперт «24 каналу».

Эпик добавил, что южные регионы Украины могут быть затоплены из-за изменений климата. По его мнению, в зоне риска находятся Мариуполь, Одесса, а также другие крупные города.