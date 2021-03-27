Минздрав Египта: число погибших при столкновении составило 19 человек

Минздрав Египта: число погибших при столкновении составило 19 Фото: REUTERS

В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек и пострадали 185. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ведомстве сообщали о 32 погибших и 165 раненых в железнодорожной катастрофе на юге страны.

«После уточнения, сделанного министерством здравоохранения, генеральной прокуратурой и запросов во все больницы … число пострадавших достигло 185 человек, погибших 19 человек», - сказали в Минздраве Египта.

Как отметила глава ведомства, ошибка в подсчетах раненых была вызвана тем, что несколько десятков человек находились в «глубоком бессознательном состоянии, и их приняли за погибших».

Напомним, авария произошла днем ранее в пятницу, 26 марта. По предварительным данным, столкновение двух поездов произошло после резкой остановки одного из них. Как сообщают Египетские железные дороги, резкая остановка произошла из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование произошедшего.