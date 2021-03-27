Польша отбирает свой флаг у двух судов, строящих газопровод «Северный поток-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава отбирает польский флаг у двух судов, работающих на строительстве трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский.

Как уточняется, речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но плавающих под польским флагом, поскольку были зарегистрированы в морской палате в Гданьске.

«Мы приняли решение начать процедуру вывода их из-под польского флага. Чтобы Польша не имела ничего общего с этими двумя единицами», - приводит портал BiznesAlert слова замминистра.

Витковский подчеркнул, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не имеет право «нарушать экономические интересы польского государства».

«Нас не интересует, что они возят, что они делают, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти две единицы в последнее время активизировали свою работу над проектом Nord Stream 2», - заявил он.

По его словам, с пятницы, 26 марта, эти два суда не должны появляться в польских водах, в противном случае Варшава оставляет за собой право задерживать эти корабли для проведения проверок.

Напомним, накануне польские власти ввели санкции против судов Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированных в Морской палате города Гданьска.