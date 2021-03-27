СК Белоруссии требует признать Nexta иностранной экстремистской организацией Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Белоруссии инициирует признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией. Кроме того, следователи собираются запретить ее деятельность в республике.

- Согласно материалам дела, С.Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша), - говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщается, что материалы уже подготовлены и переданы в компетентные органы для принятия решения .

Напомним, Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии в октябре прошлого года. Оппозиционный канал публикует информацию о происходящих в Белоруссии событиях, обстановке в стране, а также о готовящихся митингах и акциях протеста.