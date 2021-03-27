Голландские специалисты надеются снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале в начале следующей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландские специалисты надеются снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в начале следующей недели. Об этом сообщил исполнительный директор компании Boskalis Петер Бердовски.

Как он сообщил, к месту инцидента направляются два мощных буксира, а также многофункциональное судно с тяговым усилием в 400 тонн, которые должны прибыть к месту уже в эти выходные. Кроме того, вскоре ожидается высокий прилив, который дополнительно поднимет уровень воды на 40-50 сантиметров.

«С помощью этих судов, с учетом уже удаленного песка и высокого прилива, надеемся, нам удастся поставить Ever Given на фарватер в начале следующей недели», - сказал специалист в интервью телевизионной программе «Час новостей» в эфире Nieuwsuur.

По его словам, в противном случае есть «план Б», к которому уже устанавливают краны на берегу, что позволит снять судно с палубы на носу. «Это позволит облегчить и немного приподнять переднюю часть судна, чтобы упростить снятие с мели», - пояснил он.

Однако, в этом плане есть недостаток. Его реализация займет больше времени. «Сейчас мы играем в шахматы на двух досках одновременно. Но мы надеемся, что буксиров, высокого прилива и углубления дна будет достаточно», - отметил он.

Как сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, по последним данным, в очереди на проход через канал стоит 321 судно.

Напомним, 23 марта контейнеровозом Ever Given сел на мель в Суэцком канале. В момент аварии в районе происшествия началась сильная песчаная буря с ветром около 40 метров в секунду.