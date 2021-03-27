Киев и большинство регионов Украины находится в «красной зоне» карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максимальный уровень эпидемической опасности из-за коронавирусной инфекции введен в 13 из 25 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны, опубликованные в субботу, 27 марта, на его сайте.

Как сообщают в ведомстве, теперь в «красной зоне» карантина находятся Киев, Киевская, Одесская, Черниговская, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Черкасская и Черновицкая области.

В «оранжевой зоне», где присутствует риск ухудшениях ситуации, расположены Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Винницкая, Волынская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, а также Харьковская и Хмельницкая области.

К «желтой зоне», наиболее безопасной с точки зрения эпидемиологической угрозы, относится только Херсонская область. В безопасной «зеленой» зоне не осталось ни одного региона.

Для жителей карантинной «красной зоны» действует ряд жестких ограничений. Так в данных регионах закрыты для посещения все заведения общественного питания и культуры, а также спортзалы, бассейны, непродовольственные рынки. Запрещены все массовые мероприятия. Учебные учреждения переведены на дистанционное обучение, за исключением детсадов и младших классов.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на субботу, 27 марта, на Украине зарегистрировано 1 632 131 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 31 751 человек.