Ученые NASA оценили риск столкновения астероида Апофис с Землей в ближайшие 100 лет Фото: Shutterstock

В ближайшие сто лет Земля защищена от удара астероида Апофис. Такое заявление сделали Специалисты космического агентства NASA.

Ранее Апофис назвали одним из наиболее потенциально опасных астероидов. В начале марта космический объект пролетел от Земли на расстоянии 17 миллионов километров.

В NASA уже говорили о том, что этот астероид не попадет на нашу планету в 2029 или 2036 году. Теперь ученые космического агентства добавляют, что столкновения не произойдет и в 2068 году.

«Вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму. Наши расчеты показывают, что никакого риска столкновения нет, по крайней мере в ближайшие 100 лет», – приводит NASA слова специалиста центра изучения околоземных объектов Давида Фарноккиа.

Астероида Апофис открыли в 2004 году, и согласно первоначальным расчетам, существовала 2,7-процентная вероятность его столкновения с Землей 13 апреля 2029 года. Позже специалисты исключили такую угрозу, а Европейское космическое агентство вообще удалило этот астероид из списка рисков.