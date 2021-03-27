Премьер Баварии призвал ЕС как можно скорее одобрить вакцину "Спутник V"

Премьер Баварии призвал ЕС как можно скорее зарегистрировать вакцину "Спутник V" Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал страны Евросоюза как можно скорее зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V".

- .Мы должны были вынести урок из негативного опыта первых поставок. В связи с этим ЕС следовало бы как можно скорее заключить все необходимые соглашения, чтобы получить как можно больше вакцин, - рассказал он в интервью изданию Passauer Neue Presse.

Зёдер подчеркнул, что сейчас в ЕС наблюдаются серьезные проблемы с вакцинацией населения, а победить коронавирус можно только с ее помощью.

Напомним, сейчас российская вакцина "Спутник V" одобрена в 55 странах с общим населением свыше 1,4 миллиардов человек. По количеству одобрений препарат занимает второе место в мире, на первом - вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, а на третьем - препарат производства американской компании Pfizer.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что "Спутник V" может появиться в Евросоюзе уже во второй половине года. Но сначала препарат должен пройти экспертизу Европейского агентства лекарственных средств.