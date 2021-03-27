Умер Борис Музенидис, основатель туроператора Mouzenidis

Борис Музенидис. Фото : Mouzenidis Фото: Facebook

В возрасте 59 лет в Москве умер Борис Музенидис - президент Mouzenidis Group, являющейся одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма. Причиной смерти стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в компании.

«Руководство и сотрудники Mouzenidis Group выражают глубочайшую скорбь в связи со смертью основателя и президента нашего концерна Бориса Музенидиса ... Его любовь к Греции и его видение дают нам силы продолжать его дело", - говорится сообщение, опубликованном в субботу, 27 марта, на странице группы в Facebook.

Свои соболезнования также выразил министр туризма Греции Харис Теохарис, который отмтеил, что Музенидис «методично, упорно и настойчивым трудом» реализовал свое видение, наладив «мосты» между Россией и Грецией.

«Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Это человек, который упорно трудился в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в данной области», - заявил министр.