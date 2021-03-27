Китай вводит санкции против физлиц и компаний из США и Канады Фото: REUTERS

Пекин вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние ограничения, введенные Вашингтоном и Оттавой из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Как отмечают в МИД КНР, 22 марта Вашингтон и Оттава ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, «основываясь на слухах и дезинформации». В ответ Пекин вводит ограничения в отношении вице-председателя США Тони Перкинса, главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчина, а также члена парламента Канады Майкла Чонга.

Ограничительно меры вводятся и в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

В рамках принятых санкций запрещается въезд на территорию материкового Китая, а также Гонконга и Макао. Кроме того, китайским граждан и организациям запрещается вести с попавшим под санкции бизнес и обмены.

Напомним, США, Канада, Евросоюз и Британия считают, что китайские власти преследуют мусульман-уйгуров - коренное население северо-запада Китая, которое проживает в Синьцзян-Уйгурского автономном районе. Из-за этого «нарушения прав человека» западные страны ввели в отношении Пекина санкции.