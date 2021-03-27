Дзюба - главное действующее в атаке сборной России лицо. Фото: REUTERS

В Сочи на стадионе "Фишт" завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2022. Россия хорошо играет против Словении. Итог стартовых 45 минут - 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме главным героем на поле стал наш капитан - форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба забил два гола с разницей в 9 минут. Сначала на 26-й минуте он отличился после паса Кузяева. А затем на 35-й, потолкавшись со словенцами в штрафной, забил ответный мяч.

Однако же ликование российской команды длилось не слишком долго - после быстрой атаки на 36-й минуте Йосип Иличич с передачи Зайца забил ответный мяч. До конца перого тайма голов в поединке зрители не увидели. Россия выигрывает 2:1 у Словении после стартовых 45 минут поединка на поле стадиона "Фишт" в городе Сочи.

Сайт KP.RU продолжает вести прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Словения. Отметим, что в мартовский "слот" матчей национальных сборных российская команда после матча со Словенией проведет поединок 30 марта в городе Трнава против команды Словакии.